Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2024
Сейчас 00:36
87,30|93,96|66,91
В Южно-Сахалинске закроют для движения участок улицы Карла Маркса
15:44, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские мотогонщики выявили самых быстрых на II этапе областных чемпионата и первенства

Сахалинские мотогонщики выявили самых быстрых на II этапе областных чемпионата и первенства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотокроссу прошёл в островном регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

61 мотогонщик из Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска, Холмска, Долинска, Смирных и Томари оспаривали звание сильнейшего на трассах в селе Горнозаводске Невельского района.

По итогам заездов победителями в своих классах стали Сергей Ягнич, Кирилл Зайцев, Альберт Комков, Дмитрий Якушин, Лев Голицын, Алексей Новгородов, Кирилл Евстигнеев, Елизавета Евстигнеева, Алексей Ващенко и Анатолий Агуреев.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?