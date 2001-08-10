Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске прошли традиционные соревнования по парусному спорту «Паруса России», приуроченные к празднованию Дня России. В них приняли участие 45 спортсменов в возрасте от 9 до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минисерстве.

Они соревновались в классах «Луч Радиал», «Луч Мини», «Оптимист Серебряный флот» и «Оптимист Золотой флот». Участникам предстояло пройти через стартовую линию, обогнуть четыре знака в виде трапеции и финишировать, как можно быстрее, демонстрируя свои навыки управления судами.

По результатам соревнований в классе «Луч Радиал» победителем стал Максим Костин, второе место у Амалии Федоровой, замкнула тройку Дарья Костина.

В классе «Луч Мини» золото завоевал Кирилл Костин, серебро у Анастасии Панкратовой, бронза у Анастасии Ю.

Лучший результат в классе «Оптимист Серебряный флот» показала Амина Федорова, второй у Станислава Панькова, бронзовым призером стал Дмитрий Богданов.

Победу в классе «Оптимист Золотой флот» одержала София Волкова, серебро завоевала Елизавета Волкова, бронзу – Владимир Градобоев.