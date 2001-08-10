Холмский тяжелоатлет завоевал бронзу первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник спортшколы г. Холмска Глеб Отпущенников стал бронзовым призером первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинец выступал в весовой категории «109+ кг». Результат 158 кг в рывке и 197 кг в толчке принес спортсмену бронзу соревнований.

Ранее на первенстве России серебряную и две бронзовые медали завоевала еще одна сахалинка, воспитанница тренера спортивной школы города Холмска Артура Никитина Вероника Мазалова.

Оба тяжелоатлета являются спортсменами-инструкторами Центра спортивной подготовки Сахалинской области.