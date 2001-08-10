Тихоокеанское
информационное агентство
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15:25, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Холмский тяжелоатлет завоевал бронзу первенства России

Холмский тяжелоатлет завоевал бронзу первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник спортшколы г. Холмска Глеб Отпущенников стал бронзовым призером первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинец выступал в весовой категории «109+ кг». Результат 158 кг в рывке и 197 кг в толчке принес спортсмену бронзу соревнований.

Ранее на первенстве России серебряную и две бронзовые медали завоевала еще одна сахалинка, воспитанница тренера спортивной школы города Холмска Артура Никитина Вероника Мазалова.

Оба тяжелоатлета являются спортсменами-инструкторами Центра спортивной подготовки Сахалинской области.

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