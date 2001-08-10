Спортивные площадки Южно-Сахалинска теперь отображены на электронной карте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории городского округа расположено более 120 объектов для физкультурно-оздоровительных занятий. Сегодня все они уже готовы к летнему сезону, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С наступлением теплой погоды в областном центре возобновили свою работу спортивные площадки открытого типа. Традиционно они пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых. Многофункциональное назначение некоторых сооружений позволяет горожанам оттачивать свое мастерство в игровых видах спорта, заниматься на тренажерах и гимнастических снарядах. Проводить время с пользой можно по своему усмотрению, либо под руководством опытных инструкторов от МАУ «Спортивный город».
Найти все спортивные площадки открытого типа в Южно-Сахалинске сегодня достаточно легко. Они занесены на карту. Если к спортивной площадке прикреплен инструктор, то в приложении можно ознакомиться с расписанием его занятий и при желании присоединиться к тренировкам.
- Мы хотели бы поблагодарить горожан за то, что они активно помогали приводить в порядок спортивные площадки после зимы. Сегодня многие жители Южно-Сахалинска имеют возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома. В этом году инструкторской работой мы планируем охватить как можно больше наших северных районов — Санаторное, Луговое, Ново-Александровск, опытные тренеры будут заниматься с детьми, - рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко.
- Важно, что областной центр располагает такими возможностями. Не зря Южно-Сахалинск называют спортивным городом. Жители стараются вести здоровый образ жизни. Занятия доступны каждому и проводятся бесплатно, - отметил президент областной федерации дзюдо и боевого самбо, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Иван Кардаш.
Добавим, также с расписанием занятий под руководством инструкторов можно ознакомиться в социальных сетях МАУ «Спортивный город».
Напомним, Южно-Сахалинск сегодня является лидером в области по количеству современных спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений, ледовых арен, бассейнов и дворовых спортивных площадок. Свыше 60% жителей островной столицы стараются вести здоровый образ жизни. Все позитивные изменения, в спортивной сфере происходят при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина.
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