Сахалинские спортсмены стали победителями и призерами Кубка России по аэротрубным дисциплинам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четыре команды областной спортшколы по техническим видам спорта стали золотыми, серебряными и бронзовыми призёрами соревнований Кубка России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISCUP – 2024, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В вертикальной акробатике двойки класс «INTER» золото завоевала команда AirDance (Дарья Демешина, Елена Демешина). Девушки с большим отрывом опередили соперников из Санкт-Петербурга и Республики Хакасия.
В вертикальной акробатике двойки класс «A» серебро завоевала островная команда Moles (Вероника Тягушева, Елизавета Корнейчук).
В самом престижном классе «OPEN» две команды островного региона стали обладателями первого и третьего места: победителями стала команда «Муссоны» (Артём Маев, Никита Коба), бронзовыми призерами стала команда «Острые шлемы Аэродинамика» (Валерий Сенчук, Артём Гудзь).
- Это были одни из самых сложных соревнований. Очень сильные соперники, особенно в классе «OPEN». Нашим спортсменам пришлось нелегко, но мы это сделали! В этом году все наши команды в призах и это огромная победа! Я поздравляю спортсменов и тренерский состав с результатами! - поделился впечатлениями президент федерации парашютного спорта Сахалинской области Владимир Третьяков.
Кубок России проходит на территории самой большой аэротрубы в Москве - Flow Moscow. За победу боролись более 100 спортсменов.
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