На Сахалине выявили сильнейших бадминтонистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по бадминтону «Чемпионская высота» прошли в Южно-Сахалинске. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» состязались 18 спортсменов 2005-2010 годов рождений из Южно-Сахалинска и Корсакова. Мероприятие проходило при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Каждый матч в турнире проходил до двух побед в геймах. Спортсмены приехали достаточно сильные. Есть те, кто занимается бадминтоном уже несколько лет. Поэтому и каждая игра получалась интересной и увлекательной для зрителей, - рассказала главный судья соревнований Ирина Ковалёва.
Медали соревнования разыгрывали в одиночном и парном разрядах.
Среди юношей победу праздновал Максим Каракуян, на втором месте Максим Каротич, тройку призеров замкнул Кирилл Джуган.
- Конечно, трудно быть довольным бронзой, когда перед собой ставил задачу выиграть турнир. Наверное, не всегда сконцентрировано проводил матчи, отсюда и обидные поражения. Но опыт получил, буду исправляться, - отметил Кирилл.
У девушек золотую медаль завоевала Арина Байкина, серебро у Кон Ми Дя, бронзовую награду выиграла Арина Руденко.
В турнире среди мужских пар первое место заняли Максим Каротич и Максим Каракуян, на втором месте расположились Сергей Пичуев и Денис Ким, Владимир Ефимов и Никита Курышев стали третьими.
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