Поронайские спортсмены завоевали две медали первенства и чемпионата России по мас-рестлингу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайские спортсмены Богдан Храпов и Игорь Кислицын (тренер Евгений Борозна) завоевали две медали первенства и чемпионата России по мас-рестлингу, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 200 атлетов из 28 регионов страны.

Сахалинскую область на турнире представляли юношеская сборная в составе Артёма Наталина, Александра Зинченко, Богдана Храпова и Кирилла Кимура, а также взрослая команда в составе Евгения Борозны, Фёдора Абрамова, Николая Иванова, Игоря Кислицына, Анастасии Плотниковой и Елизаветы Онищенко.

По итогам состязаний в весовой категории «80 кг» Богдан Храпов стал обладателем серебряной награды первенства, благодаря чему попал в основной состав сборной команды России и получил путёвку на первенство Европы в Грузию.

Игорь Кислицын завоевал бронзовую медаль чемпионата в весовой категории «65 кг» и выполнил норматив мастера спорта России.