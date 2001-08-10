Турнир по волейболу в Поронайске собрал шесть команд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поронайск-Арена» состоялся турнир по волейболу среди девушек до 16 лет. В согреваниях приняли участие шесть команд. На турнир съехались волейболистки из Макарова, Вахрушева, Смирных и Поронайска.

Первое место заняла команда Смирных. Серебро у команды Поронайска. Бронза – у команды Вахрушева. Победители и призеры награждены грамотами и медалями.