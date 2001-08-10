Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2024
Сейчас 15:07
93,59|99,79|66,91
В заливе Мордвинова 17 апреля продолжится разрушение припая
15:24, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Турнир по волейболу в Поронайске собрал шесть команд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поронайск-Арена» состоялся турнир по волейболу среди девушек до 16 лет. В согреваниях приняли участие шесть команд. На турнир съехались волейболистки из Макарова, Вахрушева, Смирных и Поронайска.
 
Первое место заняла команда Смирных. Серебро у команды Поронайска. Бронза – у команды Вахрушева. Победители и призеры награждены грамотами и медалями.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?