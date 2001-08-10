Сахалинки успешно выступили на соревнованиях по чир спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийские соревнования по чир спорту, межрегиональные соревнования, фестиваль «Весенний» и фестиваль среди начинающих «Cheer Fest» завершились в Южно-Сахалинске. Состязания проходили на базе учебно-тренировочного центра «Восток» и собрали 687 спортсменок из 26 регионов России, которые представляли 47 клубов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Я второй год занимаюсь чир спортом. Мне очень нравится, чувствую, что это действительно моё. Готовились к соревнованиям очень долго. Оценить выступление своей команды сложно, лучше всего это сделает наш тренер, - отметила спортсменка Полина Шаблакова.
Островные спортсменки в состязаниях показали высокие результаты.
На всероссийских соревнованиях в дисциплине «чир-хип-хоп двойки» первые места заняли дуэты Софии Катьяновой и Екатерины Третьяковой, Валерии Шаройкиной и Ульяны Колесник, Эльвиры Барановой и Дмитрия Тюрина, Анастасии Нигай и Киры Холод, вторыми стали Даша Глоба и Кристина Тиганова, Анастасия Баранова и Милена Зырянова, Алина Асташенко и Арина Лапушко, на третьем месте расположились двойки Елизавета Оганян и Юлия Стеблецова, Эвелина Лосева и Анна Сидько, Даниэла Боярова и Милана Терентьева. В дисциплине «чир-джаз двойки» золотые награды выиграли дуэты Миланы Ениной и Ангелины Коломоец, Алисы Кошкиной и Евы Заболотной, обладателями бронзовых медалей стали Маргарита Будылина и Ульяна Колесник, Руслана Замотаева и Алекса Юн. Еще одно третье место принесла Эльвира Гордеева по виду «чирлидинг-стант-партнерский».
Серебряные медали межрегиональных соревнований в копилку Сахалинской области в дисциплинах «чир-хип-хоп группы» и «чир-джаз группы» принесли спортсменки «Кристалл Грейс».
На фестивале первые места заняли дуэт Алисы Кошкиной и Алексы Юн (чир-хип-хоп двойки), а спортсменки коллектива «Кристалл Грейс» забрали сразу четыре золота в дисциплинах «чир-хип-хоп группы ю/ю», «чир-джаз группы ю/ю», «чир-хип-хоп группы ю/д» и «чир-джаз группы ю/д». Третье место заняла двойка Ким Ю Ми и Екатерины Черняевой в «чир-джазе».
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