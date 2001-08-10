Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2024
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17:46, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинки успешно выступили на соревнованиях по чир спорту

Сахалинки успешно выступили на соревнованиях по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по чир спорту, межрегиональные соревнования, фестиваль «Весенний» и фестиваль среди начинающих «Cheer Fest» завершились в Южно-Сахалинске. Состязания проходили на базе учебно-тренировочного центра «Восток» и собрали 687 спортсменок из 26 регионов России, которые представляли 47 клубов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Я второй год занимаюсь чир спортом. Мне очень нравится, чувствую, что это действительно моё. Готовились к соревнованиям очень долго. Оценить выступление своей команды сложно, лучше всего это сделает наш тренер, - отметила спортсменка Полина Шаблакова.

Островные спортсменки в состязаниях показали высокие результаты.

На всероссийских соревнованиях в дисциплине «чир-хип-хоп двойки» первые места заняли дуэты Софии Катьяновой и Екатерины Третьяковой, Валерии Шаройкиной и Ульяны Колесник, Эльвиры Барановой и Дмитрия Тюрина, Анастасии Нигай и Киры Холод, вторыми стали Даша Глоба и Кристина Тиганова, Анастасия Баранова и Милена Зырянова, Алина Асташенко и Арина Лапушко, на третьем месте расположились двойки Елизавета Оганян и Юлия Стеблецова, Эвелина Лосева и Анна Сидько, Даниэла Боярова и Милана Терентьева. В дисциплине «чир-джаз двойки» золотые награды выиграли дуэты Миланы Ениной и Ангелины Коломоец, Алисы Кошкиной и Евы Заболотной, обладателями бронзовых медалей стали Маргарита Будылина и Ульяна Колесник, Руслана Замотаева и Алекса Юн. Еще одно третье место принесла Эльвира Гордеева по виду «чирлидинг-стант-партнерский».

Серебряные медали межрегиональных соревнований в копилку Сахалинской области в дисциплинах «чир-хип-хоп группы» и «чир-джаз группы» принесли спортсменки «Кристалл Грейс».

На фестивале первые места заняли дуэт Алисы Кошкиной и Алексы Юн (чир-хип-хоп двойки), а спортсменки коллектива «Кристалл Грейс» забрали сразу четыре золота в дисциплинах «чир-хип-хоп группы ю/ю», «чир-джаз группы ю/ю», «чир-хип-хоп группы ю/д» и «чир-джаз группы ю/д». Третье место заняла двойка Ким Ю Ми и Екатерины Черняевой в «чир-джазе».

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