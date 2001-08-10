Стартовала регистрация на полумарафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полумарафон «Сахалинский забег» в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в этом году пройдёт в Аниве 19 мая. Мероприятие пройдет при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

«ЗаБег.РФ» - самый массовый полумарафон с синхронным стартом более 150 тысяч участников по всей стране. В 2024 году спортивное событие в стране пройдет в восьмой раз, а в островном регионе это пятые по счёту соревнования.

Для легкоатлетов будут доступны дистанции в 500 м (7-9 лет), 1 км (8-10 лет, 11-12 лет), 5 км (13-17 лет, 18 лет и старше), 10 км (18 лет и старше) и 21,1 км (18 лет и старше), а также 1000 метров для лис с ограниченными возможностями здоровья. Участников и гостей забега ждут музыкальная программа, турнир по брейкдансу, автомобильная выставка, интерактивные площадки от партнеров мероприятия: Северная звезда, туроператор «Сахтрэвел», фитнес-клуб World Class, автомагазин «Dakar», туроператор «Сахтурист 65» и многое другое.

Чтобы проверить свои силы в «Сахалинском забеге», необходимо зарегистрироваться в онлайн сервисе: https://myrace.info/events/775

Количество мест ограничено.