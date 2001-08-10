Стартовала регистрация на полумарафон "Сахалинский забег"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полумарафон «Сахалинский забег» в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в этом году пройдёт в Аниве 19 мая. Мероприятие пройдет при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
«ЗаБег.РФ» - самый массовый полумарафон с синхронным стартом более 150 тысяч участников по всей стране. В 2024 году спортивное событие в стране пройдет в восьмой раз, а в островном регионе это пятые по счёту соревнования.
Для легкоатлетов будут доступны дистанции в 500 м (7-9 лет), 1 км (8-10 лет, 11-12 лет), 5 км (13-17 лет, 18 лет и старше), 10 км (18 лет и старше) и 21,1 км (18 лет и старше), а также 1000 метров для лис с ограниченными возможностями здоровья. Участников и гостей забега ждут музыкальная программа, турнир по брейкдансу, автомобильная выставка, интерактивные площадки от партнеров мероприятия: Северная звезда, туроператор «Сахтрэвел», фитнес-клуб World Class, автомагазин «Dakar», туроператор «Сахтурист 65» и многое другое.
Чтобы проверить свои силы в «Сахалинском забеге», необходимо зарегистрироваться в онлайн сервисе: https://myrace.info/events/775
Количество мест ограничено.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:12 28 Марта Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет
16:12 28 Марта Сахалинский учитель после серьезного ранения на СВО вернулся к работе с детьми
17:38 29 Марта На Сахалин прибыли восемь современных вагонов
12:50 29 Марта Осенью в Сахалинской области появится "Дорожный патруль"
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
Выбор редакции
- 13:46 Вчера В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
- 10:26 Вчера Книжный фонд СахОУНБ пополнился новыми краеведческими изданиями
- 10:10 1 Апреля Музей книги Чехова приглашает сахалинцев и гостей острова на выставку "БлагоТворители"
- 09:50 1 Апреля 31 марта аэровокзал "Южно-Сахалинск" перешел на весенне-летнее расписание полетов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?