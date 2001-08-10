Более 40 сахалинцев проверили свои силы в гонке с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площадке спорткомплекса «Гидрострой» прошел первый этап серии соревнований «OCR INDOOR/OUTDOOR». В нем приняли участие более 40 атлетов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Александровск-Сахалинского, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Спортсменов ждали испытания на силу, скорость, координацию и выносливость в индивидуальном и парном формате (микст). При непрохождении препятствия участники выполняли штрафные задания и начислялось дополнительное время.
Победителями индивидуального формата стали Екатерина Михайлова (Южно-Сахалинск) и Сергей Пыляев (Южно-Сахалинск), второе место завоевали Александра Елагина (Корсаков) и Виктор Усов (Южно-Сахалинск), бронза у Алины Копусовой (Южно-Сахалинск) и Сергея Парфирьева (Южно-Сахалинск)
В парном формате лучший результат у дуэта Never Stop (Виктор Усов и Александра Понизович), вторыми стали спортсмены из «Мышей рокеров с Марса» (Александр Решетов и Ксения Нижегородова), третье место завоевала пара Good Force (Антон Бакай и Ульяна Добровольская).
5 мая на площадке лыже-биатлонного комплекса «Триумф» состоится чемпионат Сахалинской области на дистанции 100 м.
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