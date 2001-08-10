Тихоокеанское
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11:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские бойцы завоевали 26 медалей на дальневосточных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники отделения кикбоксинга спортшколы «Кристалл» и тренеров Михаила Ана и Алексея Буторина завоевали 13 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей на Дальневосточных юношеских играх боевых искусств в Хабаровске. Спортсмены выступали в трех видах единоборств: кикбоксинге, тхэквондо МФТ и тхэквондо ГТФ, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Золото состязаний завоевали Богдан Лабунский (тхэквондо МФТ, кикбоксинг, тхэквондо ГТФ), Денис Ли (тхэквондо МФТ, кикбоксинг), Софья Кубыро (тхэквондо МФТ, кикбоксинг), Абубакир Умурзаков (кикбоксинг), Арсений Надькин (кикбоксинг), Мирланбек Пягай (кикбоксинг), Арсений Рагимов (кикбоксинг), Илья Долгих (кикбоксинг) и Артем Ким (тхэквондо ГТФ).

Серебряными призерами стали Владислав Ма (тхэквондо МФТ), Арсений Надькин (тхэквондо МФТ), Артем Ким (кикбоксинг), Евгений Ненашев (кикбоксинг), Арсен Пазылбеков (кикбоксинг, тхэквондо ГТФ), Абубакир Умурзаков (тхэквондо ГТФ).

Замкнули тройки лидеров Абубакир Умурзаков (тхэквондо МТФ), Артем Тимко (тхэквондо МТФ, кикбоксинг), Арсений Рагимов (тхэквондо МТФ), Артемий Обушной (кикбоксинг).

По результатам Игр сахалинская сборная заняла общекомандное третье место в первенстве ДФО по тхэквондо МФТ. Также островитяне обеспечили себе путевки на Кубок России по тхэквондо МФТ, который пройдет в Москве, и первенство страны по тхэквондо ГТФ в Казани.

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