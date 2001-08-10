Тихоокеанское
информационное агентство
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10:38, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские сноубордисты завоевали 12 медалей на крупных всероссийских стартах

Сахалинские сноубордисты завоевали 12 медалей на крупных всероссийских стартах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полина Новаковская, Всеволод Щеглов и Владимир Игушкин успешно выступили на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (сноуборд), а также Зимних Играх Паралимпийцев в Миассе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинцы выступали в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «банкет-слалом». По результатам чемпионата и Игр Полина Новаковская завоевала четыре золотых медали, Всеволод Щеглов взял два золота и две бронзы, а Владимир Игушкин – три серебра и одну бронзу.

Сейчас спортсмены готовятся к завершающему старту этого сезона - финал Кубка России по сноуборду среди лиц с ПОДА.

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