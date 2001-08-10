На Сахалине дан старт горнолыжникам Зимних игр паралимпийцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых в рамках Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» стартовал в Южно-Сахалинске. Место проведения соревнований стала трасса «Спортивная» спортивно-развлекательного комплекса «Горный воздух». За медали боролись 14 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского, Камчатского, Красноярского краёв, Челябинской, Московской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Сегодня горнолыжники посоревнуются в дисциплине «скоростной спуск». В первый день Игр у них были только тренировочные спуски. Все спортсмены успешно познакомились с трассами, привыкли к поворотам, поэтому на старт выйдут все. Погода нас порадовала - нет снега, который бы мог значительно ухудшить прохождение всей дистанции, - отметила судья на старте Лариса Шмакова.
По итогам соревнований среди горнолыжников с нарушением зрения у женщин первое места заняла Надежда Трегуб из Челябинской области, на втором месте Александра Францева из Камчатского края. Среди мужчин победу праздновал Дмитрий Шульга из Московской области, вторым и третьим стали камчатские горнолыжники Иван Францев и Виталий Горный соответственно.
- Я уже давно не чувствую себя гостем на Сахалине. Регулярно получается приезжать сюда. Могу сказать одно – после сахалинских трасс мне больше нигде не страшно. В Кубке России я единственный с протезами ног, поэтому соревноваться буду с самим собой. Трасса очень крутая, поэтому дисциплина «скоростной спуск» действительно получается скоростной, - сказал Сергей Александров.
Среди спортсменов с ПОДА у мужчин золото выиграл Алексей Бугаев из Москвы, серебро у Александра Алябьева, представляющего Москву и Сахалинскую область, бронзовая медаль у Ивана Васильева из Санкт-Петербурга. У женщин сильнейшей стала Варвара Ворончихина, на втором месте расположилась Мария Папулова из Пермского края, третьей стала Мария Байчурина из Камчатского края.
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