11:25, | Новости спорта Сахалина и Курил
Южно-Сахалинск примет первенство России по сноуборду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В борьбу за награды масштабных соревнований вступят спортсмены из более чем двух десятков регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Первенство пройдёт в двух локациях Южно-Сахалинска. На трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» сноубордисты будут состязаться в параллельном слалом-гиганте (4 и 5 марта) и параллельном слаломе (6 и 7 марта). На горе Парковой (Городухе) пройдут заезды в дисциплинах «сноуборд-кросс» (8 марта), «биг-эйр» и «слоуп-стайл» (9 и 10 марта).
Открытие соревнований пройдёт 4 марта на средней станции СТК «Горный воздух».
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