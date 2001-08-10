Южно-Сахалинск примет первенство России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В борьбу за награды масштабных соревнований вступят спортсмены из более чем двух десятков регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Первенство пройдёт в двух локациях Южно-Сахалинска. На трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» сноубордисты будут состязаться в параллельном слалом-гиганте (4 и 5 марта) и параллельном слаломе (6 и 7 марта). На горе Парковой (Городухе) пройдут заезды в дисциплинах «сноуборд-кросс» (8 марта), «биг-эйр» и «слоуп-стайл» (9 и 10 марта).

Открытие соревнований пройдёт 4 марта на средней станции СТК «Горный воздух».