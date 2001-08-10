Сноубордисты из семи регионов примут участие в чемпионате России по спорту глухих на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат России по спорту глухих (сноуборд) пройдёт в Южно-Сахалинске с 17 по 19 февраля. Островной регион впервые примет состязания по этому виду спорта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками соревнований станут более 40 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинскую область.

Старт состязаниям дадут 17 февраля на СТК «Горный воздух». В этот день пройдёт официальное открытие, и спортсмены будут бороться за звание сильнейших в параллельном гигантском слаломе.

18 числа здесь же сноубордистов ожидает параллельный слалом.

В финальный день чемпионата – 19 февраля – спортсмены выйдут на склон горы Парковой (Городуха), чтобы продемонстрировать свои силы в сноуборд-кроссе.