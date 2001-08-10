"Спортивный город" стал чемпионом юбилейного XX Турнира дворовых команд по хоккею "Спорт против подворотни"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинский "Спортивный город" стал чемпионом юбилейного XX Турнира дворовых команд по хоккею "Спорт против подворотни".
Команда из областного центра выиграла у «Ногликских медведей» со счетом 5:2. В игре за бронзовые медали поронайские «Ледяные волки» крупно обыграли смирныховский «Олимп» — 12:2. По итогам соревнований определена символическая сборная соревнований.
Лучшие игроки турнира:
Лучший игрок - Александр Бондаренко, «Спортивный город»
Лучший вратарь - Александр Дрепин, «Ногликские медведи»
Лучший защитник - Никита Парпура, «Спортивный город»
Лучший нападающий - Богдан Медяник, «Ногликские медведи»
Лучший бомбардир - Богдан Славкин, «Ледяные волки»
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