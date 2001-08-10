Жители Поронайского района присоединились к

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске состоялась ежегодная массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2024». Соревнования проходят по всей стране в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России.

Сегодня любовь к лыжному спорту объединила людей разных возрастов, профессий и спортивной подготовки. В зону отдыха «Рефулеры», обустроенную по программе ФКГС, съехались поклонники здорового образа жизни из Поронайска и сельских населенных пунктов.

На старт состязания вышли около 100 лыжников - школьники, пенсионеры, работники предприятий и учреждений района и даже целые семьи. Им предстояло преодолеть дистанции от 1 до 5 километров.

Поддержать спортсменов приехала семья Шинкаревых, принимающая участие в федеральном проекте «Всей семьей».

- Мы любим заниматься спортом всей семьей, принимаем участие в различных спортивных соревнованиях. Сегодня приехали поддержать участников «Лыжни России». Это замечательно, что есть такие соревнования. Это настоящий праздник для всех любителей лыж! - поделилась Юлия Шинкарева.

Всем победителям и призерам были вручены дипломы, кубки и медали, сувениры от партии «Единая Россия».

Отдельные призы для мужчин, участвовавших в категории от 19 лет и старше, приготовила Поронайская автомобильная школа РО ДОСААФ России Сахалинской области.

Призерам вручили подарочные сертификаты: за 3 место – скидка 25% на обучение в категории «В», за 2 место – 50%, за первое место – бесплатное обучение.

Результаты «Лыжни России - 2024»:

Возрастная категория 11-14 лет

Мальчики:

1 место - Филин Матвей

2 место - Каблучко Андрей

3 место - Каблучко Артем

Девочки:

1 место - Карельская Наталья

2 место - Филонова Софья

3 место - Чистякова София

Возрастная категория 15-18 лет

Юноши:

1 место - Капырин Александр

2 место - Габорец Никита

3 место - Акилханов Денис

Девушки:

1 место - Сухарева Даяна

Возрастная категория 19-49 лет

Мужчины:

1 место - Бабич Николай

2 место - Исманов Дмитрий

3 место - Шарипов Альберт

Женщины:

1 место - Плотникова Анастасия

2 место - Ефимова Олеся

3 место - Бугрова Юлия

Возрастная категория 50 и старше

Мужчины:

1 место - Юн Дзе Сон

2 место - Шевень Михаил

3 место - Смирнов Анатолий

Женщины:

1 место - Коробенкова Татьяна

2 место - Ежикова Ирина