Жители Поронайского района присоединились к "Лыжне России - 2024"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске состоялась ежегодная массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2024». Соревнования проходят по всей стране в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России.
Сегодня любовь к лыжному спорту объединила людей разных возрастов, профессий и спортивной подготовки. В зону отдыха «Рефулеры», обустроенную по программе ФКГС, съехались поклонники здорового образа жизни из Поронайска и сельских населенных пунктов.
На старт состязания вышли около 100 лыжников - школьники, пенсионеры, работники предприятий и учреждений района и даже целые семьи. Им предстояло преодолеть дистанции от 1 до 5 километров.
Поддержать спортсменов приехала семья Шинкаревых, принимающая участие в федеральном проекте «Всей семьей».
- Мы любим заниматься спортом всей семьей, принимаем участие в различных спортивных соревнованиях. Сегодня приехали поддержать участников «Лыжни России». Это замечательно, что есть такие соревнования. Это настоящий праздник для всех любителей лыж! - поделилась Юлия Шинкарева.
Всем победителям и призерам были вручены дипломы, кубки и медали, сувениры от партии «Единая Россия».
Отдельные призы для мужчин, участвовавших в категории от 19 лет и старше, приготовила Поронайская автомобильная школа РО ДОСААФ России Сахалинской области.
Призерам вручили подарочные сертификаты: за 3 место – скидка 25% на обучение в категории «В», за 2 место – 50%, за первое место – бесплатное обучение.
Результаты «Лыжни России - 2024»:
Возрастная категория 11-14 лет
Мальчики:
1 место - Филин Матвей
2 место - Каблучко Андрей
3 место - Каблучко Артем
Девочки:
1 место - Карельская Наталья
2 место - Филонова Софья
3 место - Чистякова София
Возрастная категория 15-18 лет
Юноши:
1 место - Капырин Александр
2 место - Габорец Никита
3 место - Акилханов Денис
Девушки:
1 место - Сухарева Даяна
Возрастная категория 19-49 лет
Мужчины:
1 место - Бабич Николай
2 место - Исманов Дмитрий
3 место - Шарипов Альберт
Женщины:
1 место - Плотникова Анастасия
2 место - Ефимова Олеся
3 место - Бугрова Юлия
Возрастная категория 50 и старше
Мужчины:
1 место - Юн Дзе Сон
2 место - Шевень Михаил
3 место - Смирнов Анатолий
Женщины:
1 место - Коробенкова Татьяна
2 место - Ежикова Ирина
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