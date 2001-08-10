Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился второй этап Кубка России по волейболу на снегу. На протяжении трех днем за звание сильнейших боролись 8 мужских и 7 женских команд из Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Брянской, Калининградской, Сахалинской областей и Москвы.

В заключительный день соревнований на средней площадке СТК «Горный воздух» были разыграны полуфиналы и финальные матчи за золотые и серебряные медали второго этапа Кубка России по волейболу на снегу.

Результаты полуфиналов

Женщины

«Заречье-Одинцово-2» - «Динамо-Татарстан» - 2:0.

«Локомотив» - «Спартак» - 0:2.

Мужчины

«Факел» - «Академия-3» - 2:0.

«Академия-1» - «Динамо-Татарстан» - 1:2.

Результаты матчей за третье место

Женщины

«Динамо-Татарстан» - «Локомотив» - 0:2

Мужчины

«Академия-3» - «Академия-1» - 2:1

Результаты финальных матчей

Женщины

«Заречье-Одинцово-2» - «Спартак» - 2:0

По итогам соревнований среди женских команды бронзовые медали получает «Локомотив», Калининградская область, серебро достается команде «Спартак» из Брянска и золотым призером становится команда «Заречье-Одинцово-2», город Москва.

- На Сахалине очень здорово и красиво, невероятный вид открывается с корта. Сегодня мы победили, очень рады, играть было тяжело, соперник защищался, как сумасшедший и доставал самые сложные мячи, но мы оказались сильнее, - поделилась своими эмоциями победы связующий игрок команды «Заречье-Одинцово-2» Елена Федчук

Мужчины

«Факел» - «Динамо-Татарстан» - 2:0

Среди мужчин бронзовые медали достаются команде «Академия-3» из Москвы, серебро остается за командой «Динамо-Татарстан» и золотые медали завоевывает команда «Факел» из Нового Уренгоя

- Здорово выигрывать так далеко от дома, мы очень рады, что снежный волейбол в России набирает популярность и с каждым годом конкуренция растет, для нас эта победа важна, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Сахалин прекрасен, на второй день у меня возникло желание вернуться сюда в отпуск, - рассказал игрок команды-победителя «Факел» Тарас Мыськив

Третий этап Кубка России по волейболу на снегу пройдет в Казани с 23 по 25 февраля