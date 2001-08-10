Команда хоккеистов из Поронайска стала бронзовым призёром областного турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове завершились соревнования по хоккею с шайбой среди дворовых команд Сахалинской области "Спорт против подворотни". Проект который год реализуется по инициативе партии "Единая Россия".

В этом году за победу в турнире боролись спортсмены из девяти муниципалитетов. Поронайский район представляла команда "Ледяные волки", тренирующиеся в микрорайоне "Бумажник" под руководством тренера-общественника Олега Бурдинского.

По итогам соревновательных поронайские спортсмены завоевали бронзу!