Сахалинские гимнастки вошли в тройку лучших команд чемпионата Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная команда Сахалинской области завоевала третье командное место чемпионата Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике во Владивостоке. За медали и путевки на чемпионат России боролись спортсменки из 10 регионов Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Общий зачёт складывался из шести лучших результатов. Победные баллы для островитян принесли Диана Холодкова, Виолетта Цой, Алла Ли, Ульяна Титова, Ирина Морозова и Алина Абдиллаева.
- Стоит отметить и нашу вторую команду Сахалинской области, которая вышла в финал с пятью обручами. Девочкам совсем чуть-чуть не хватило баллов до тройки призеров. В итоге они стали четвертыми из более 30 сильнейших команд Дальнего Востока. Отмечу Диану Холодкову, набравшую сумму баллов для звания мастера спорта России. Это её первое выполнение норматива. А вторая команда набрала сумму в многоборье, соответствующую званию мастер спорта. Благодарю всех тренеров за работу и профессионализм в работе с гимнастками, родителей наших воспитанниц за поддержку и понимание, а также гимнасток за полную самоотдачу, - отметила президент сахалинской федерации художественной гимнастики Ольга Лукина.
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