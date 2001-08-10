Кубок России по волейболу на снегу стартовал в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовали игры этапа Кубка России по волейболу на снегу. В течение трех дней на средней станции спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" за награды будут бороться восемь мужских и семь женских команд из Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Брянской, Калининградской, Сахалинской областей и Москвы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Мы очень рады, что Сахалинская область стала одним из трех мест, которые принимают Кубок России по волейболу на снегу. Для нас это не только первые крупные, но и официальные соревнования по этому молодому виду спорта. Еще приятнее, что это происходит в День рождения волейбола! Я уверен, что многие гости "Горного воздуха", увидев ваши яркие встречи на этой площадке, познакомься с ним и полюбят, а кто-то, может и сам попробует себя в волейболе на снегу. Желаю всем успехов! - напутствовал исполняющий обязанности министра спорта островного региона Станислав Тюрин.
Сахалинскую область представляют воспитанники спортшколы по волейболу. Команды уже провели первые серии игр. По словам калининградской спортсменки Анны Савельевой, островитянки хорошо работают вместе и не дают расслабиться соперницам.
- Девочки хоть и младше нас, но отлично знают, что делать, уверенно держатся, показали плотные подачи и удары. Вообще играть здесь, в Южно-Сахалинске, очень приятно: располагает и погода, и отличные виды. Удовольствие от этого этапа мы уже получаем, - резюмирует волейболистка.
Почетным гостем турнира стал чемпион России и Европы, обладатель Кубка России и многократный победитель этапов Евротура по волейболу на снегу Тарас Мыськив. 10 февраля в 17:00 именитый спортсмен проведет мастер-класс для всех желающих.
Игры этапа Кубка России пройдут с 9 по 11 февраля. Наблюдать за баталиями можно на средней станции комплекса ежедневно с 09:00. Вход свободный.
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