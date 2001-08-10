Девять хоккейных дворовых дружин начнут на Сахалине сражение за Кубок "Спорт против подворотни"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках проекта «Спорт против подворотни» XХ турнир детских дворовых команд по хоккею с шайбой стартует в Макарове уже 6 февраля. По итогам жеребьевки, которая прошла сегодня в молодежном ресурсном центре, девять команд, победивших в районных отборочных соревнованиях, были поделены на две подгруппы, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
В группе «А» по результатам жребия сыграют команды Смирныховского, Охинского, Анивского, Ногликского районов и Южно-Сахалинска. В группу «В» жребий определил команды Поронайского, Холмского, Тымовского и Макаровского районов.
В турнире принимают участие только те команды, которые занимаются на открытом льду. Спортсмены, занимающиеся в ледовых аренах, в турнире участие не принимают. Сейчас в Макарове идет строительство ледового комплекса, который планируют запустить в работу уже в августе 2024 года. Валерий Лимаренко поручил региональному министерству строительства взять муниципальную стройку на особый контроль. Губернатор поставил задачу, сдать в срок объект, который ждут юные и взрослые любители спорта.
- Хоккеисты спортивных школ имеют возможность тренироваться круглый год на закрытых аренах, соответственно, выглядят более тренированными по сравнению с теми ребятами, кто занимается на открытом льду. Поэтому здесь играют только дворовые команды. В этом году мы празднуем юбилей. Двадцать лет назад наш первый турнир вывел на дворовую коробку первых мальчишек, которые полюбили этот вид спорта с первого броска шайбы в ворота. За это время много тех, кто начинал свой путь в нашей подворотне, уже сами тренируют детей и молодежь, добиваются успехов. Здесь и Костя Пятаков, и Андрей Аханьков, которые тренируют мальчишек в СШ «Кристалл», и Александр Балыкин, который играет в «Сахалинских акулах». Все эти парни когда-то играли и на макаровском льду и бились за Кубок «Спорта против подворотни, - подвел итоги жеребьевки автор проекта Андрей Хапочкин.
Уже по доброй традиции на спортивном празднике дворового хоккея будут и хлеб-соль, и песни в исполнении талантливой макаровской молодежи, и приветственные слова руководителей района и гостей соревнований. Также болельщиков ждет матч-шоу, где команда тренеров сыграет с лучшими игроками районов. В конце турнира всех участников ждут подарки в честь юбилейного сезона.
– Агентство по делам молодежи Сахалинской области поддерживает проект «Спорт против подворотни» и активно помогает в проведении областного этапа соревнований уже не первый год. В этом году у нас юбилей, и я хочу поздравить всех причастных к этому знаковому событию- двадцать лет мы все вместе делаем классный спортивный праздник, и он живет, –сказала Анастасия Кожепенько, руководитель агентства по делам молодежи.
Соревнования пройдут с 5 по 9 февраля в г. Макаров на открытой хоккейной коробке. Торжественное открытие турнира пройдет в среду, 6 февраля, в 12:00. Финальная игра пройдет в пятницу, 9 февраля, в 11:00. На матчи приглашаются все желающие. Они будут проходить ежедневно с 10:00 до 19:00. Первые игры команды сыграют уже 6 февраля.
Расписание игр, результаты матчей и фоторепортажи - на сайте проекта «Спорт против подворотни» slhl65.ru
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