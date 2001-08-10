На Сахалине определили лучших сноубордистов Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на склоне спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» прошли чемпионат и первенство Дальнего Востока по сноуборду. В них приняли участие около 60 спортсменов в возрасте от 11 лет и старше из Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и Москвы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Эти старты определят не только будущих членов сборной команды Сахалинской области, но и тех, кто представит регион на первых зимних международных играх «Дети Приморья», а также поедет на первенство страны. У нас довольно сильная команда. Уверена, наши спортсмены хорошо проявят себя на стартах всех уровней, - рассказала председатель сахалинского регионального отделения федерации сноуборда России Ольга Желтова.

В течение двух дней сноубордисты состязались в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант». Помимо крепкого состава, сахалинская команда еще и самая многочисленная на этих соревнованиях.

- Это уже вторые мои дальневосточные старты. В прошлом году выступил средне – не очень хорошо, но и ругать себя сильно не стал, взял ошибки на «карандаш» и проработал их с тренером. Кататься стало легче и лучше – на внутренних соревнованиях часто стал занимать призовые места, - отметил южносахалинец Захар Казаков.

По результатам первенства и чемпионата Дальневосточного федерального округа по сноуборду в параллельном слалом-гиганте золото в своих возрастных категориях завоевали Оксана Шевцова (Камчатский край), Степан Щетинин (Приморский край), Виктория Пеклецова (Камчатский край), Алексей Яблочников (Сахалинская область), Таисья Желтова (Сахалинская область), Михаил Тарабанько (Приморский край).

В параллельном слаломе победителями стали Анастасия Фатеева (Сахалинская область), Степан Щетинин (Приморский край), Ульяна Белоусова (Сахалинская область), Матвей Добросовестный (Сахалинская область), Таисья Желтова (Сахалинская область), Михаил Тарабанько (Приморский край).