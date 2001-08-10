Сахалинка София Надыршина завоевала два золота на Кубке России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинка София Надыршина стала первой на 3 этапе Кубка России по сноуборду среди мужчин и женщин по альпийским дисциплинам. Состязания прошли в Красноярске на склоне спортивного комплекса "Сопка", рассказали ТИА "Остроова" в региональном минспорте.

В течение двух дней сноубордисты из 12 регионов страны выявляли лучших в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант». Воспитанница Алексея и Ольги Желтовых обошла своих соперников и стала лучшей во всех проведенных заездах.