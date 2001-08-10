Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2023
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10:48, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка София Надыршина завоевала два золота на Кубке России по сноуборду

Сахалинка София Надыршина завоевала два золота на Кубке России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинка София Надыршина стала первой на 3 этапе Кубка России по сноуборду среди мужчин и женщин по альпийским дисциплинам. Состязания прошли в Красноярске на склоне спортивного комплекса "Сопка", рассказали ТИА "Остроова" в региональном минспорте.

В течение двух дней сноубордисты из 12 регионов страны выявляли лучших в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант». Воспитанница Алексея и Ольги Желтовых обошла своих соперников и стала лучшей во всех проведенных заездах.

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