Военные 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригады осуществили мечты маленьких сахалинцев
10:48, | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинка София Надыршина завоевала два золота на Кубке России по сноуборду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинка София Надыршина стала первой на 3 этапе Кубка России по сноуборду среди мужчин и женщин по альпийским дисциплинам. Состязания прошли в Красноярске на склоне спортивного комплекса "Сопка", рассказали ТИА "Остроова" в региональном минспорте.
В течение двух дней сноубордисты из 12 регионов страны выявляли лучших в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант». Воспитанница Алексея и Ольги Желтовых обошла своих соперников и стала лучшей во всех проведенных заездах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:38 Сегодня Пенсию за январь сахалинцы получат в январе 2024 года согласно обычному графику доставки
10:52 Сегодня Валерий Лимаренко исполнил новогоднее желание юного сахалинца
15:00 Сегодня Военные 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригады осуществили мечты маленьких сахалинцев
14:21 Сегодня В Южно-Сахалинске 76 выпускников детских домов отметили новоселье
18:34 22 Декабря Цифровые госуслуги популярны на Сахалине
13:07 21 Декабря В северных и центральных районах Сахалина ожидается аномально холодная погода
16:01 22 Декабря В Южно-Сахалинске проходят интерактивные утренники для особенных детей
13:15 26 Декабря Разведчик Андрей Безруков посетил Южно-Сахалинск
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
Выбор редакции
- 16:46 Вчера Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
- 09:20 Вчера Школьникам показали Сахалинскую ГРЭС-2 и рассказали о целевом обучении
- 15:42 26 Декабря В администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы поддержки бизнеса и развития конкуренции
- 09:52 26 Декабря Дороги Южно-Сахалинска активно чистят от снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?