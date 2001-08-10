На Сахалине определили сильнейших киберспортсменов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 400 участников, представляющих островную столицу, Корсаков, Шахтёрск, Ильинское, Углезаводск, Троицкое в составе 74 команд соревновались за звание победителей турнира в дисциплинах Counter-Strike 2 и Dota 2, рассказали ТИА "Острова" в .
- Рад приветствовать вас на этом грандиозном мероприятии. Это первые официальные соревнования по киберспорту на территории нашего региона. Здорово, что Сахалинская область движется в развитии этого нового для нас направления, - отметил зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. – В середине следующего года у нас планируется всероссийский проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024». Одним из его направлений станет компьютерный спорт. Уверен, наши киберспортсмены смогут достойно представить регион на этом мероприятии.
По итогам финальных состязаний победителем в дисциплине Counter-Strike 2 среди взрослых стала команда Mirai.
- Играем вместе с парнями с 2018 года. Сегодня первая карта для нас сложилась неудачно, отдали игру. На следующих двух картах были уверены, что выиграем, в итоге так и получилось, - рассказал капитан команды Mirai Роберт Фадеев.
Второе место заняла Mirai 2.0. Тройку лидеров замкнули киберспортсмены из Wouk. Все три команды представляют областной центр.
В этой же дисциплине среди школьников победу одержала команда «21 int» из Шахтёрска. Вторыми стали jaggermeister из Южно-Сахалинска. Почётное третье место у шахтёрцев Octo Gaming.
В дисциплине Dota 2 золото взяли углезаводцы из Sheshenyn Syngen. Серебро досталось представителям Корсакова из «Глоб Победун». Бронза ушла к южносахалинцам из TEAM SPIRIT.
Победители и призёры получили денежные сертификаты, а также призы от партнёров мероприятия – Дома отдыха «ВолнолОм», сахалинского туроператора «Сахтурист 65» и бара «На Абордаж!».
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