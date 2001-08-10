В Южно-Сахалинске ограничат проезд и парковку транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре 1, 2 и 3 сентября в связи с подготовкой и проведением парада, посвященного Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, вводятся временные ограничения движения и парковки автотранспорта, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Так, 3 сентября с 7.00 до 13.00 для проезда будут закрыты:
- ул. Горького на участке от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской;
- Коммунистический проспект от улицы Горького до улицы Комсомольской;
- переулок Алтайский от улицы Горького до заезда на территорию «Гидростроя» (пер. Алтайский, 11).
Кроме того, вводится ряд ограничений на остановку и стоянку транспортных средств.
С 12.00 1 сентября до 14.00 2 сентября будет запрещена остановка машин на улице Горнолыжной в районе верхней парковки, а сам въезд на эту парковочную площадку будет также полностью закрыт.
Также с 19.00 2 сентября до 11.00 3 сентября будет ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по ул. Ленина, 173.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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