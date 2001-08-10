В Южно-Сахалинске ограничат проезд и парковку транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре 1, 2 и 3 сентября в связи с подготовкой и проведением парада, посвященного Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, вводятся временные ограничения движения и парковки автотранспорта, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Так, 3 сентября с 7.00 до 13.00 для проезда будут закрыты:

- ул. Горького на участке от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской;

- Коммунистический проспект от улицы Горького до улицы Комсомольской;

- переулок Алтайский от улицы Горького до заезда на территорию «Гидростроя» (пер. Алтайский, 11).

Кроме того, вводится ряд ограничений на остановку и стоянку транспортных средств.

С 12.00 1 сентября до 14.00 2 сентября будет запрещена остановка машин на улице Горнолыжной в районе верхней парковки, а сам въезд на эту парковочную площадку будет также полностью закрыт.

Также с 19.00 2 сентября до 11.00 3 сентября будет ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по ул. Ленина, 173.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.