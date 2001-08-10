Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2023
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14:29, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка София Надыршина завоевала две медали этапа Кубка России по сноуборду

Сахалинка София Надыршина завоевала две медали этапа Кубка России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина стала обладательницей серебряной и бронзовой медалей II этапа Кубка России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Ижевске и собрали 116 спортсменов из 15 регионов страны.

По итогам состязаний София заняла второе место в параллельном слалом-гиганте и третье место в параллельном слаломе.

София Надыршина – спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области, воспитанница тренеров СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Ольги и Алексея Желтовых.

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