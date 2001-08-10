Тихоокеанское
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14:16, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сильнейших в бадминтоне выявили на Сахалине

Сильнейших в бадминтоне выявили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Учебно-тренировочном центре «Восток» в Южно-Сахалинске прошёл открытый чемпионaт Сaхaлинской облaсти по бaдминтону «Сaхaлинскaя зимa».

Зa нaгрaды состязaний боролись 54 спортсмена из Корсaковa, Поронaйскa, Невельскa, Ноглик, Южно-Сaхaлинскa, а так же Новосибирска и Комсомольска-на-Амуре.

Участников приветствовал председатель областной федерации бадминтона Сергей Долгов. Он пожелал спортсменам хорошей игры и высоких результатов.

Соревнования проходили в парном формате по круговой системе внутри двух групп.

- Занимаюсь бадминтоном больше года. Когда я впервые попробовал – сразу втянулся. К этим играм мы с ребятами готовились серьёзно – постоянно тренировались в школе, играли между собой разными парами, чтобы быть готовыми к любой ситуации на корте, - рассказал участник соревнований Кирилл Джуган.

По итогам соревнований победу одержали Герман Мигунов и Наталья Гончар. Серебро завоевали Юрий Ким и Ирина Марченко. Бронзовыми призерами стали Гийом Ли и Оксана Марченко.

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