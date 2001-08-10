Хоккеисты сахалинского "Кристалла" возвращаются на домашнюю арену
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После затяжной гостевой серии хоккеисты «Кристалла» наконец предстанут перед своими болельщиками. 9 и 10 декабря сахалинцы встретятся с приморским «Адмиралом» в родных стенах «Кристалла» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
Групповой этап первенства Юниорской хоккейной лиги подходит к завершению. В декабре нашим игрокам предстоит провести еще четыре матча, после чего команды начнут борьбу между группами «Сибирь» и «Восток».
Предстоящие встречи с «Адмиралом» станут ответным визитом наших соперников. В октябре команды заработали по одной победе (3:5 и 5:4). На момент встречи с соперниками из Владивостока сахалинские хоккеисты занимают текущее пятое место. «Адмирал» находится на второй строчке. Как поменяется положение команд болельщики смогут оценить уже завтра.
Встречи с «Адмиралом» пройдут 9 и 10 декабря на льду спортшколы «Кристалл». Начало в 17:00. Болельщиков приглашают поддержать наших хоккеистов. За ходом игр можно будет следить в прямой трансляции на канале «Спортивный Сахалин» в YouTube.
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