Сахалинский биатлонист завоевал бронзу на всероссийских стартах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанник спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Егор Потапов (на фото крайний слева) стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Урала». Старты проходят в Екатеринбурге среди спортсменов в возрасте 17-18 лет, рассказали ТИА "Острова" в регионаьном минспорте.
В спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами участвовали 96 юношей. Егор Потапов показал время 23:47.3 секунды, уступив победителям 2,9 сек. Золотые медали гонки завоевали Иван Третьяков из Свердловской области и Иван Каминский из Ямало-Ненецкого автономного округа. Оба спортсмена прошли трассу за 23:44.4.
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