Сахалинские кикибоксеры посвятили тренировку профессиональному празднику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 ноября в мире отмечался довольно молодой праздник – Международный день кикбоксинга. В честь этого события воспитанники отделения кикбоксинга из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска провели показательную тренировку, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Участниками занятия стали как новички, так и более опытные воспитанники отделения кикбоксинга. Спортсмены продемонстрировали характерные приемы: лоу-кики, сайд-кики, фронт-кики, а также провели эффектные показательные выступления с разбиванием досок и красивыми элементами контактного боя.

Сейчас на отделении кикбоксинга в «Кристалле» занимаются более полусотни ребят. Свое мастерство они регулярно проверяют на Всероссийских и Дальневосточных соревнованиях. Из года в год количество и ценность медалей кикбоксеров «Кристалла» только растет.

В спортивной школе, тем временем, ждут мальчиков и девочек, желающих узнать о кикбоксинге больше. Набор на соответствующее направление проходит здесь среди детей от 7 лет. Занятия проводят титулованные тренеры. Тренировки проходят на бесплатной основе.

– Для зачисления в группу новичкам не требуется сдавать контрольные нормативы. Главное – желание и интерес к кикбоксингу, – отмечают в спортшколе.