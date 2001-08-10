Хоккеисты "Кристалла" уступили "Манулу" в гостевой серии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вчера в Чите завершилась серия матчей в рамках первенства Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юниоров до 18 лет. Сахалинский «Кристалл» встретился с местным «Манулом», рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
Эта серия стала ответным визитом наших хоккеистов. Сахалинские игроки уже встречались с «Манулом» в текущем сезоне. Тогда команды заработали по одной победе (5:3 и 2:6).
В прошедшей серии удача была на стороне хозяев льда. Читинцы взяли «Кристалл» в оборот, и уверенно держали оборону. Напряжение в счете держалось большую часть игры, но соперникам удалось оторваться, в результате – 7:5 в пользу «Манула».
На следующий день воспитанникам Александра Скворцова из «Кристалла» не удалось взять реванш. Разрыв в счете был минимальным на протяжении всего матча, но игроки «Манула» ответственно подошли к этому противостоянию. Третий период стал очень горячим на эмоции – «Кристалл» стремился наверстать упущенное, а «Манул» увеличить разрыв в счете. Итогом встречи стала победа хозяев площадки – 1:0.
После матчей с «Манулом» положение сахалинской команды не изменилось – «Кристалл» занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайшие игры «Кристалл» проведет на выезде. В Ангарске наши хоккеисты встретятся с «Ермаком». Игры пройдут 29 и 30 ноября.
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