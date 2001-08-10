Южносахалинец Игорь Ким стал трехкратным чемпионом России по спорту глухих в дисциплине тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат России по спорту глухих в дисциплине тхэкводно состоялся в островном регионе впервые. Престижные состязания собрали в областном центре порядка 150 участников из 11 регионов страны. Сахалинскую область на состязаниях представлял южносахалинец Игорь Ким, который в очередной раз подтвердил свой чемпионский статус.

Спортсмен выступал в дисциплине «поединок» в весовой категории 58 кг. Как рассказал тренер южносахалинца Денис Ким, победа была уверенной. Воспитанник сахалинской СШОР по греко-римской борьбе выиграл три поединка и завоевал золотую медаль. Первое место на пьедестале дало возможность островному спортсмену войти в сборную страны.

Сейчас у южносахалинца плотный график. Игорь Ким находится на спортивных сборах в Сочи — это первый этап подготовки спортсменов к мировому турниру, который состоится в Бишкеке в 2024 году.

- Дома выступать ответственней вдвойне. Тем не менее Игорь справился с волнением. Он был одним из лидеров, шел под сильным номером один по жеребьевке и уверенно завоевал место в сборной команде России, - рассказал главный тренер сборной Сахалинской области по тхэквондо, заслуженный тренер России Денис Ким.

Под руководством Дениса Кима спортсмен занимается тхэквондо более 15 лет. По словам наставника, южносахалинец обладает целеустремленностью и высокими морально-волевыми качествами, что несомненно способствует достижению подобных результатов.