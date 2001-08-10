Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2023
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17:18, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стартовала регистрация на XXV сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова

На Сахалине стартовала регистрация на XXV сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовал прием заявок на юбилейный XXV сахалинский лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова. В этом году организаторы подготовили два дня соревнований. Любителей лыжных гонок ждут свободный стиль и классический. В честь юбилея организаторы подготовили внушительный общий призовой фонд – 3 500 000 рублей. 

- Отмечать двадцатипятилетие планируем с размахом. Солидная дата для спортивного мероприятия. Старты пройдут 8 и 9 марта. Один день, 10 марта оставляем с запасом, так как знаем, что сахалинская погода может внести корректировки. Приглашаем желающих уже сейчас пройти регистрацию, - рассказывает директор марафона, руководитель спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов. 

Свои силы на дистанции 500 м смогут попробовать юные спортсмены в возрасте от 3 до 6 лет. Для лыжников от 7 до 10 лет подготовили трассу в 1 км, дети старше 11 лет ждет дистанция в 5 км. Заявки на 30 и 50 км принимаются от участников старше 17 лет. Спортсмены в обязательном порядке должны предоставить медицинскую справку и страховой полис.

Регистрация проходит на сайте https://skisakhmarathon.ru/. Старт марафонских дистанций запланирован в селе Лесное. Финиш - в южно-сахалинском парке имени Ю. А. Гагарина. Маршрут пролегает от побережья Охотского моря, через Сусунайский хребет (близ пика Чехова).

Сахалинский лыжный марафон - один из 29 уникальных лыжных марафонов RussiaLoppet. С каждым годом его география становится шире. В прошлом году в Южно−Сахалинск прибыли более 1000 спортсменов из 35 регионов страны, в том числе из Хабаровского, Приморского краев, Амурской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новосибирской, Московской, Кировской, Иркутской, Ульяновской областей.

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