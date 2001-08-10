На Сахалине стартовала регистрация на XXV сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовал прием заявок на юбилейный XXV сахалинский лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова. В этом году организаторы подготовили два дня соревнований. Любителей лыжных гонок ждут свободный стиль и классический. В честь юбилея организаторы подготовили внушительный общий призовой фонд – 3 500 000 рублей.

- Отмечать двадцатипятилетие планируем с размахом. Солидная дата для спортивного мероприятия. Старты пройдут 8 и 9 марта. Один день, 10 марта оставляем с запасом, так как знаем, что сахалинская погода может внести корректировки. Приглашаем желающих уже сейчас пройти регистрацию, - рассказывает директор марафона, руководитель спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Свои силы на дистанции 500 м смогут попробовать юные спортсмены в возрасте от 3 до 6 лет. Для лыжников от 7 до 10 лет подготовили трассу в 1 км, дети старше 11 лет ждет дистанция в 5 км. Заявки на 30 и 50 км принимаются от участников старше 17 лет. Спортсмены в обязательном порядке должны предоставить медицинскую справку и страховой полис.

Регистрация проходит на сайте https://skisakhmarathon.ru/. Старт марафонских дистанций запланирован в селе Лесное. Финиш - в южно-сахалинском парке имени Ю. А. Гагарина. Маршрут пролегает от побережья Охотского моря, через Сусунайский хребет (близ пика Чехова).

Сахалинский лыжный марафон - один из 29 уникальных лыжных марафонов RussiaLoppet. С каждым годом его география становится шире. В прошлом году в Южно−Сахалинск прибыли более 1000 спортсменов из 35 регионов страны, в том числе из Хабаровского, Приморского краев, Амурской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новосибирской, Московской, Кировской, Иркутской, Ульяновской областей.