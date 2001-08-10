Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2023
Сейчас 20:08
96,22|102,92|66,91
Горячую линию по вопросу выдачи разрешения на строительство проведут в Южно-Сахалинске
10:10, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали шестнадцать медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Сахалинцы завоевали шестнадцать медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по тхэквондо "Янтарный кубок" прошли в Светлогорске с 16 по 18 сентября. На татами физкультурно-оздоровительного комплекса "Светлогорский" в этом году вышли более 200 спортсменов. Сборную команды Сахалинской области представили тхэквондисты островной ассоциации тхэквондо, представляющие Южно-Сахалинск, Корсаков и Невельск. Тренерами сахалинцев в этом турнире стали Виталий Чан, Сергей Ли, Герман Цой и Владимир Тулупов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- На соревнованиях многие спортсмены из других регионов России показывали хороший уровень подготовки. Сахалинские тхэквондисты смогли показать свой максимум, что позволило им завоевать несколько наград в турнире, - сказал президент сахалинской ассоциации тхэквондо Андрей Серебрюхов.

Сахалинцы на прошедших соревнованиях завоевали 11 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых наград.

Золотыми медалистами стали корсаковцы Олег Бадалян, Екатерина Тимошенко, Максим Ли, Тимофей Тхагапсов, Полина Сапунова, Дмитрий Ким и южносахалинцы Альберт Чан, Артём Ким, Кристина Когай, Виктория Беляева, Алина Цой. Вторые места в своих весовых категориях заняли тхэквондисты из островной столицы Евгений Кравченко и Мильяна Бабенко. Бронзовые медали "Янтарного кубка" достались Чан Су Ли и Владиславу Сину из Южно-Сахалинска, а также Екатерине Тимошенко (Корсаков). Екатерина, как уже было сказано выше, заняла первое место среди юниорок (до 55 кг), а свою бронзу выиграла в категории "Женщины" (до 57 кг).

Специальным призом "За лучшую технику" был отмечен Альберт Чан. Он победил во всех поединках с явным преимуществом. Альберт является воспитанником заслуженного тренера России Дениса Кима.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?