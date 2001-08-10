Сахалинцы завоевали шестнадцать медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по тхэквондо "Янтарный кубок" прошли в Светлогорске с 16 по 18 сентября. На татами физкультурно-оздоровительного комплекса "Светлогорский" в этом году вышли более 200 спортсменов. Сборную команды Сахалинской области представили тхэквондисты островной ассоциации тхэквондо, представляющие Южно-Сахалинск, Корсаков и Невельск. Тренерами сахалинцев в этом турнире стали Виталий Чан, Сергей Ли, Герман Цой и Владимир Тулупов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- На соревнованиях многие спортсмены из других регионов России показывали хороший уровень подготовки. Сахалинские тхэквондисты смогли показать свой максимум, что позволило им завоевать несколько наград в турнире, - сказал президент сахалинской ассоциации тхэквондо Андрей Серебрюхов.

Сахалинцы на прошедших соревнованиях завоевали 11 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых наград.

Золотыми медалистами стали корсаковцы Олег Бадалян, Екатерина Тимошенко, Максим Ли, Тимофей Тхагапсов, Полина Сапунова, Дмитрий Ким и южносахалинцы Альберт Чан, Артём Ким, Кристина Когай, Виктория Беляева, Алина Цой. Вторые места в своих весовых категориях заняли тхэквондисты из островной столицы Евгений Кравченко и Мильяна Бабенко. Бронзовые медали "Янтарного кубка" достались Чан Су Ли и Владиславу Сину из Южно-Сахалинска, а также Екатерине Тимошенко (Корсаков). Екатерина, как уже было сказано выше, заняла первое место среди юниорок (до 55 кг), а свою бронзу выиграла в категории "Женщины" (до 57 кг).

Специальным призом "За лучшую технику" был отмечен Альберт Чан. Он победил во всех поединках с явным преимуществом. Альберт является воспитанником заслуженного тренера России Дениса Кима.