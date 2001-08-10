Сахалинские кикбоксеры стали призерами на всероссийских Играх боевых искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас в Анапе проходят XV Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. Это ежегодное спортивное событие является одним из самых массовых детско-юношеских спортивных форумов в нашей стране, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования проводятся по более чем двадцати видам спорта, культивирующим боевые искусства. Количество участников составило в этом году около пяти тысяч человек из более семидесяти регионов страны.

Островной регион на соревнованиях был представлен командой по кикбоксингу, в состав которой вошли 20 спортсменов из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска. Наши кикбоксеры боролись за медали в соревнованиях по кикбоксингу, тайскому боксу и тхэквондо ГТФ.

В результате в копилке сахалинской сборной 16 медалей разного достоинства. Так, золото завоевали Денис Ли (кикбоксинг), Руслан Тимаев и Тимур Сейтаблаев (оба выступали в тайском боксе), а также Владислав Ма (тхэквондо ГТФ).

Обладателями серебряных медалей стали Александр Лепетун (тхэквондо ГТФ) и Евгений Ненашев (кикбоксинг).

Третью ступень пьедестала заняли сахалинцы: Денис Ли (тхэквондо ГТФ), Ростислав Микшенко, Александр Лепетун, Шуну Челтушев, Марк Энто, Илья Долгих, Анастасия Меленкес, Софья Кубыро и Карина Казанцева – все боролись в кикбоксинге.

Соревнования в Анапе продлятся до 19 сентября, тогда же подведут итоги по всем спортивным дисциплинам.