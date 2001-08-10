Фестиваль пляжных видов спорта на Сахалине собрал около 300 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве состоялся первый фестиваль пляжных видов спорта, который собрал около 300 гостей и жителей острова. В программу мероприятия вошли национальная корейская борьба ссирым, регби, пляжная борьба и самбо, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Все матчи и поединки, которые сегодня есть на фестивале, проводят представители спортивных федераций, а также воспитанники сахалинских спортшкол из Невельского, Корсаковского, Долинского, Холмского, Анивского, Поронайского районов и Южно-Сахалинска. К некоторым видам спорта, например, к пляжной борьбе и ссирым, могут присоединиться и гости праздника, - рассказал администратор отдела физкультурных и спортивных мероприятий центра спортивной подготовки Сахалинской области Евгений Якимов.

Пляжное регби внесли в реестр видов спорта не так давно, и островная федерация по регби решила сразу испытать новую вариацию игры. Для спортсменов, привыкших к плотному сцеплению с землей, матчи на песке оказались сложнее, чем ожидалось.

- Выматываешься быстрее, но и правила в пляжном регби отличаются: площадка поменьше, правила захватов проще - если в классической игре задача сделать захват и отработать мяч, то в пляжном варианте - если игроки после захвата не оказались на земле, владеющий мячом может спокойно отдать пас другому игроку. При этом осуществляющий захват не должен этому препятствовать, - добавил член совета региональной федерации регби Никита Накельский.

Вязкий песок усложнял задачу и борцам, и самбистам. А вот для корейской национальной борьбы это традиционное покрытие.

- Песок и грунт - то, что нужно для ссирым. Конечно, в основном мы тренируемся в зале на матах, а сегодня у нас все как надо. Спортсменам дается минута, чтобы одолеть соперника - проигравшим считается тот, кто первым коснётся арены рукой, спиной, либо любой другой частью тела. Поединок длится до двух касаний, - отметил президент островной федерации корейской борьбы ссирым Алексей Чун.

Спортивное событие, объединившее пляжные виды спорта, стало частью традиционного районного фестиваля "В семье единой", где помимо состязаний гостей ждали выступления творческих коллективов, мастерские и открытые уроки по приготовлению корейских и бурятских блюд.