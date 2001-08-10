Сахалинка Анастасия Демченко взяла серебро чемпионата России по тяжёлой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования проходят в Новом Уренгое и собрали более 250 спортсменов со всей страны. Островной регион на турнире представляли Анастасия Демченко и Геннадий Зыков.

Анастасия выступала в весовой категории «45 кг». В рывке спортсменка показала результат 65 кг, в толчке – 77 кг, сумма двоеборья – 142 кг. Таким образом сахалинка завоевала серебро чемпионата.

- Всего полгода назад Анастасия стала мамой, но уже смогла набрать шикарную спортивную форму. В упорной борьбе с именитыми спортсменкам Настя показала достойный результат, лучшее выступление в этой весовой категории – все шесть попыток она выполнила без падений, - отметил тренер спортсменки Артур Никитин.