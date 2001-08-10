Юные сахалинцы определили сильнейших в бадминтоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по бадминтону «Волан Победы», посвящённые 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорте.

За награды состязаний боролись более 40 ребят в возрасте до 13 лет из Корсаковского и Южно-Сахалинского городских округов Участников приветствовал исполняющий обязанности заместителя министра спорта Сахалинской области Вячеслав Тюрин. Он пожелал ребятам хорошей игры и высоких результатов.

Победителей соревнований определяли в формате игр по олимпийской системе. Сначала состязания прошли в четырёх подгруппах. По итогам сильнейшие из каждой прошли дальше и боролись за призовые места турнира. Игры прошли среди мальчиков, девочек, а также смешанных пар.

- Занимаюсь бадминтоном пятый год. Когда я впервые в него сыграл – сразу втянулся, - поделился подробностями 11-летний Лев Дуванов из Корсакова. – К этим играм мы с ребятами готовились серьёзно – постоянно тренировались в спортшколе, играли между собой разными парами, чтобы быть готовыми к любой развязке. Сегодня я уже провёл одну встречу. Игра была несложной, соперники не составили большой конкуренции.

По итогам соревнований победу в своих возрастных группах одержали Лев Дуванов и Дмитрий Ромасев, Артем Бойчук и Бекхам Досбаев, Анна Степушенко и Арина Руденко, Снежана Кельбас и Таисия Заикина.

Серебро завоевали Игорь Ким и Кирилл Шестаков, Макар Чернов и Максим Пак, Юлия Нижегородова и Ульяна Часовских, Арина Чуприна и Арина Зуева.

Бронзовыми призерами стали Андрей Гунин и Альберт Коноваленко, Анастасия Лобинская и Надежда Чапина, Дарья Ситкина и Диана Булах.