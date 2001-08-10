Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2023
Сейчас 16:26
79,94|86,50|66,91
24 мая в Южно-Сахалинске запустят новый маршрут
16:01, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Поронайские боксеры успешно выступили на турнире памяти Владимира Милютина

Поронайские боксеры успешно выступили на турнире памяти Владимира Милютина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение трёх дней в Макарове проходил традиционный турнир по боксу памяти Владимира Милютина. Поронайские спортсмены успешно выступили на соревнованиях и завоевали медали разного достоинства, золото у Егора Степкина, Артема Ли, Кирилла Попова, Ивана Охоты, Алексея Сера, Ярослава Парфенова. Серебро у Отабека Юсупова и Александра Понаморева. Бронза у Павла Побежимова и Александра Захарченко.
 
Спортсмены занимаются под руководством тренера Дмитрия Парфенова. Поздравляем боксеров с отличными результатами и желаем новых спортивных побед!

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?