Поронайские боксеры успешно выступили на турнире памяти Владимира Милютина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение трёх дней в Макарове проходил традиционный турнир по боксу памяти Владимира Милютина. Поронайские спортсмены успешно выступили на соревнованиях и завоевали медали разного достоинства, золото у Егора Степкина, Артема Ли, Кирилла Попова, Ивана Охоты, Алексея Сера, Ярослава Парфенова. Серебро у Отабека Юсупова и Александра Понаморева. Бронза у Павла Побежимова и Александра Захарченко.

Спортсмены занимаются под руководством тренера Дмитрия Парфенова. Поздравляем боксеров с отличными результатами и желаем новых спортивных побед!