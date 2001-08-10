Девять сахалинских тяжелоатлетов завоевали медали чемпионата и первенства ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены стали победителями и призёрами чемпионата и первенства ДФО по тяжелой атлетике. Турнир проходил с 26 апреля по 1 мая в Чите, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
На первенстве Сахалинскую область представили три тяжелоатлета в возрастной категории 13-15 лет. Перворазрядник из Холмска Максим Горбунов взял золото в категории до 55 кг, его результат 66 кг в рывке и 85 кг в толчке. Вячеслав Дайновский из Южно-Сахалинска показал наилучший результат среди спортсменов до 81 кг (78 кг в рывке и 95 кг в толчке). Кирилл Сергиенко из областного центра завоевал бронзу в весовой категории до 73 кг (85 кг в рывке и 102 кг в толчке).
На чемпионате ДФО островные спортсменки заняли первое и второе места в абсолютном зачёте. Чемпионский титул завоевала Вероника Мазалова. Она взяла золото в категории до 64 кг (83 кг в рывке и 101 кг в толчке). Мастер спорта России Анастасия Демченко стала серебряным призёром турнира. Спортсменка выступала в категории до 45 кг, показав результат 60 кг в рывке и 74 кг в толчке.
Сахалинец Геннадий Зыков занял второе место в категории до 55 кг (92 кг в рывке и 104 кг в толчке), уступив 1 кг сопернику из Забайкалья. Бронзу в копилку островной команды принес Роман Даровских. Спортсмен выступал в категории до 61 кг, его результат 84 кг в рывке и 116 кг в толчке.
Украшением последнего дня чемпионата стало выступление супертяжеловеса Глеба Отпущенникова. Он использовал без помарок все шесть попыток и завоевал золотую медаль, взяв самый большой вес турнира - 155 кг в рывке и 205 кг в толчке.
По итогам чемпионатов, которые проходили во всех федеральных округах страны, Федерация тяжелой атлетики России отберет в каждой весовой категории 10 лучших спортсменов. Они сразятся за медали чемпионата России, который пройдет в Новом Уренгое с 12 по 17 июня.
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