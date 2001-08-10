Тихоокеанское
информационное агентство
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12:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские бадминтонисты завоевали шесть медалей чемпионата Хабаровского края

Сахалинские бадминтонисты завоевали шесть медалей чемпионата Хабаровского края

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями шести медалей открытого чемпионата Хабаровского края по бадминтону. Соревнования прошли в Хабаровске и собрали более 80 участников, представляющих Приморье, Хабаровск и Сахалин, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания были разделены на три группы по уровню подготовки спортсменов. Турнир прошёл в одиночных, парных и смешанных разрядах.

По итогам чемпионата в группе «Б» у островных бадминтонистов четыре медали. Андрей Полякин и Алексей Магур взяли золото в мужских парах. Оксана Марунчак и Гийом Ли стали первыми среди смешанных пар. В одиночных играх группы Анна Авчелупова заняла первое место, а Оксана Марунчак – второе.

В группе «С» лидером стала Елена Анисова. Победу ей уступила Кристина Василькова.

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