Сахалинские бадминтонисты завоевали шесть медалей чемпионата Хабаровского края

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями шести медалей открытого чемпионата Хабаровского края по бадминтону. Соревнования прошли в Хабаровске и собрали более 80 участников, представляющих Приморье, Хабаровск и Сахалин, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания были разделены на три группы по уровню подготовки спортсменов. Турнир прошёл в одиночных, парных и смешанных разрядах.

По итогам чемпионата в группе «Б» у островных бадминтонистов четыре медали. Андрей Полякин и Алексей Магур взяли золото в мужских парах. Оксана Марунчак и Гийом Ли стали первыми среди смешанных пар. В одиночных играх группы Анна Авчелупова заняла первое место, а Оксана Марунчак – второе.

В группе «С» лидером стала Елена Анисова. Победу ей уступила Кристина Василькова.