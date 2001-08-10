Сахалинец Матвей Ковицин завоевал серебро первенства ДФО по настольному теннису
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский спортсмен Матвей Ковицин стал обладателем серебряной медали первенства Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования прошли в пгт. Агинское Забайкальского края и собрали 130 участников из девяти регионов Дальнего Востока.
По итогам турнира Матвей Ковицин (тренер Сергей Печерин) успешно вышел в финал, но уступил победу сопернику из Бурятии Сергею Пиханову со счётом 1:3. Заняв второе место, островной спортсмен получил путёвку на первенство России, которое пройдёт с 10 по 15 мая в Чебоксарах.
Сахалинцы Артемий Поколов (Южно-Сахалинск) и Сержэн Цырегбаев (Южно-Курильск) заняли пятые места и получили призы лучших игроков первенства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
08:59 4 Апреля На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, трое погибших
16:07 6 Апреля Управляющие компании Южно-Сахалинска начали подавать предварительные заявки на ремонт дворов
15:10 4 Апреля Дизайн новых автобусных остановок Южно-Сахалинска создали дети
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?