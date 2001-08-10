Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2023
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15:23, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Матвей Ковицин завоевал серебро первенства ДФО по настольному теннису

Сахалинец Матвей Ковицин завоевал серебро первенства ДФО по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Матвей Ковицин стал обладателем серебряной медали первенства Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в пгт. Агинское Забайкальского края и собрали 130 участников из девяти регионов Дальнего Востока.

По итогам турнира Матвей Ковицин (тренер Сергей Печерин) успешно вышел в финал, но уступил победу сопернику из Бурятии Сергею Пиханову со счётом 1:3. Заняв второе место, островной спортсмен получил путёвку на первенство России, которое пройдёт с 10 по 15 мая в Чебоксарах.

Сахалинцы Артемий Поколов (Южно-Сахалинск) и Сержэн Цырегбаев (Южно-Курильск) заняли пятые места и получили призы лучших игроков первенства.

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