Сахалинские фигуристы стали золотыми призерами на соревнованиях в Уссурийске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные в Уссурийске завершились соревнования по фигурному катанию. Первый этап Кубка Приморского края объединил более сотни спортсменов из Владивостока, Артема, Хабаровска, Уссурийска и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Островную столицу на состязаниях представили воспитанники спортивной школы "Кристалл". В результате выступлений в копилке нашей команды по четыре золотых и серебряных медали и одна бронза.

Так, среди мальчиков по программе третьего разряда лучшим стал сахалинец Михаил Маслов. В этом же разряде среди девочек лидировала Мария Рыбкина, на втором месте Ангелина Чернявская. Во втором разряде первенствовал Максим Ключников. В первом спортивном разряде золото завоевала Ульяна Петрищева, Ксения Плотникова стала второй.

В младшей группе по программе второго разряда вторую ступень пьедестала заняла Алена Пяткина. В этом же разряде среди старших спортсменок второе и третье места также заняли представительницы "Кристалла" - Екатерина Виловатая и Анна Щелчкова.

Теперь спортсменам предстоит подготовка ко второму этапу соревнований, который состоится в феврале. Всего же турнир включает три этапа, а также финальные соревнования. Таким образом, окончательные итоги состязаний организаторы подведут в апреле.