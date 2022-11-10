Кубок Сахалинской области по пулевой стрельбе разыгрывают в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый этап открытого Кубка Сахалинской области по пулевой стрельбе прошёл в Южно-Сахалинске. Соревнования собрали 57 спортсменов, представляющих Томари, областной центр, а также Приморский край, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участники выступали в восьми упражнениях: пневматическая винтовка смешанная пара, пневматический пистолет смешанная пара, пневматический пистолет, пневматическая винтовка 60 выстрелов, командная стрельба из винтовки (3 человека), командная стрельба из пистолета (3 человека), скоростная стрельба из пистолета и стрельба из трёх положений (стоя, лёжа, с колена).

В стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар победителями стали представители Приморья Александр Стариков и Лика Никитина. Второе место заняли Виктор Шилов и Арина Лебедева из Южно-Сахалинска. Третьи места заняли приморцы Ярослав Тимченко и Виктория Сальева, а также Евгений Илюшин и Карина Аноприенко.

Константин Обоскалов и Анна Бойко из Южно-Сахалинска стали самыми меткими среди смешанных пар в стрельбе из пневматической винтовки. Второй результат показали Алексей Дудин из Томари и Ольга Аверкина из Южно-Сахалинска. На третьих местах расположились представители островной столицы Владислав Немыкин и София Перфилова, а также Илья Зайковский и Полина Овчинникова.

В упражнении «пневматическая винтовка, 60 выстрелов» среди мужчин лидером стал Константин Обоскалов. Второе место занял Алексей Дудин. Замкнул тройку лидеров Владислав Немыкин из Южно-Сахалинска. В аналогичной дисциплине среди женщин первое место заняла Анна Бойко. Второй стала Ольга Аверкина, третьей – София Перфилова. Все три участницы показали результат мастера спорта России.

В стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин золото взял Евгений Илюшин. Серебро досталось Ярославу Тимченко. Бронза досталась Александру Старикову. Все спортсмены представляют Приморский край. Среди женщин первой стала Лика Никитина. Второе место заняла Карина Аноприенко. На третьем месте расположилась Арина Лебедева.

В командной стрельбе из винтовки победу одержала сахалинская команда в составе Ольги Аверкиной, Анны Бойко и Анастасии Тимошенко.

Приморцы Ярослав Тимченко, Александр Тимченко и Евгений Илюшин заняли первое место в командной стрельбе из пистолета.

В скоростной стрельбе из пистолета лидером стал Никита Котин. На второй ступени пьедестала расположилась Екатерина Казаринова. Тройку лидеров замкнула Мария Мельникова. Все спортсмены представляют Южно-Сахалинск.

В стрельбе из трёх положений лучший результат показала Ольга Аверкина. Вторым стал Константин Обоскалов. Почётное третье место занял Владислав Немыкин.