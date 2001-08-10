Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Всероссийского Дня физкультурника мэр Сергей Надсадин провел встречу со спортивной общественностью Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. В торжественной обстановке благодарственными письмами и грамотами, а также памятными знаками были отмечены 35 спортсменов и приверженцев здорового образа жизни.
«В преддверии Дня физкультурника мы традиционно собираемся в таком формате, чтобы сказать всем участникам физкультурно-спортивного движения большое спасибо за эту важную работу и вдохновляющие примеры. Рад отметить, что во время утренней пробежки я замечаю, как на улицах города становится все больше людей, которые также выходят на разминку и активно начинают свой день, - отметил в приветствии мэр Сергей Надсадин. - Быть в хорошей физической форме - это норма современной жизни, поэтому мы стараемся создать для этого все возможности и поддерживать активность южносахалинцев, развивая массовый спорт и строя специальную инфраструктуру».
Сергей Надсадин также заострил внимание, что в Южно-Сахалинске созданы условия для самореализации горожан старшего поколения, которое также занимается спортом. Активистов спортивного движения среди старшего поколения наградили памятными знаками к 75-летию Сахалинской области. В их числе инструктор по спорту Татьяна Легкова. Под ее руководством на базе МАУ «Спортивный город» бальными танцами занимается более 40 человек в возрасте от 65 лет и старше. При этом спортсмены серебряного возраста принимают активное участие в соревнованиях различного уровня, занимая призовые места, а также выступают со показательными номерами на различных мероприятиях города.
«Бальные танцы, как и любой вид спорта, заставляет людей даже пожилого возраста всегда быть в форме и в тонусе. Соревновательный элемент дает хорошую заинтересованность и мотивацию продолжать заниматься спортом, - поделилась Татьяна Легкова. - От конкурса к конкурсу наши спортсмены наблюдают свой рост. Успех вдохновляет еще больше к нему стремиться и это заставляет наших спортсменов почтенного возраста быть моложе, мобильнее и требовательнее к себе».
В ходе церемонии также были отмечены успехи профессиональных спортсменов Южно-Сахалинска. Недавно воспитанники спортшкол города вернулись из Владивостока, где проходили VII Международные спортивные игры «Дети Азии». В них состязалось более трех тысяч человек от 13 до 16 лет, которые боролись за медали в 19 видах спорта. Спортсмены областного центра достойно выступили и заняли призовые места. Среди них воспитанник отделения пулевой стрельбы школы игровых видов спорта - Владислав Немыкин, завоевавший золото под наставничеством тренеров Елены Шеренковой и Геннадия Лаптева.
«Это мой первый опыт участия в международных соревнованиях, и он стал для меня успешным. Мне хотелось показать, что я умею, и это получилось, чему я очень рад. Спорт помогает справляться со своими эмоциями, учит дисциплине и в дальнейшей жизни он будет мне только помогать», - подчеркнул чемпион VII Международные спортивные игры «Дети Азии» Владислав Немыкин.
Благодарственными письмами от муниципалитета и памятными подарками также были поощрены руководители общественных организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту инвалидов. Награды им вручил председатель Городской Думы Южно-Сахалинска Олег Логачев, отметивший их деятельность по развитию адаптивной физической культуры и спорта в городском округе, которую сегодня осуществляют 46 организаций.
Завершающим этапом встречи со спортивной общественностью стала церемония награждения сборной Южно-Сахалинска, ставшей победителем второй областной спартакиады «Здоровый муниципалитет 2022». Организатором мероприятия второй год выступает Сахалинский областной центр общественного здоровья и профилактики в рамках проекта по укреплению общественного здоровья населения. Команду областного центра представляли сильнейшие спортсмены из сферы здравоохранения, образования и спорта. По результатам всех этапов соревнований, среди которых сдача нормативов ГТО, соревнования по плаванию, пулевой стрельбе, настольному теннису, Южно-Сахалинск занял первое место среди 8 команд районов области. Главный врач центра Елена Столярова, участвующая в церемонии, наградила сборную муниципалитета и подчеркнула, что Южно-Сахалинск становится все более спортивным городом.
Сегодня почти 62 процента жителей областного центра активно занимаются физкультурой и спортом.
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