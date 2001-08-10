В Троицком состоялся финальный этап ежегодных соревнований по пожарно-спасательному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 июня на базе пожарной части № 52 в селе Троицкое состоялся суперфинал соревнований по пожарно-спасательному спорту среди сборных команд ОСП ОКУ "Управление ППС".
Данные соревнования проходят ежегодно и состоят из четырех этапов. За звание лучших боролись 12 сборных команд обособленных структурных подразделений Управления противопожарной службы Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
В результате непростой борьбы в финал вышли команды Томаринского, Углегорского, Анивского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского пожарных отрядов, а также Макаровской и Новиковской пожарных частей.
Пожарным предстояло показать свои профессиональные умения и максимально быстро осуществить подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, а также выполнить установку выдвижной 3-х коленной лестницы в окно третьего этажа учебной башни. Ну а финальным этапом стало боевое развертывание – участникам предстояло выполнить забор воды из открытого водоисточника, развернуть магистральную линию и напором струи сбить мячи с установленных стендов.
По итогам соревнований в личном первенстве в упражнении «Подъём по штурмовой лестнице» быстрее всех оказался Кадралиев Олег.
В состязании «Установка выдвижной лестницы в окно третьего этажа учебной башни» лучшей стала команда Дмитрия Косицина и Евгения Андронова из Углегорского пожарного отряда. И, наконец, в боевом развёртывании лучший результат показали спортсмены из Анивского пожарного отряда.
Ну а в общем зачете почетное первое место на пьедестале почета заняли пожарные из Александровск-Сахалинского района. На втором месте спортсмены из Углегорского пожарного отряда, а замкнули тройку лидеров огнеборцы из Смирныховского пожарного отряда.
Подобные мероприятия помогают укрепить командный дух, способствуют повышению уровня физической подготовки, помогают привлечь работников учреждения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом.
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