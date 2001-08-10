15 мая в Южно-Сахалинске состоится городское первенство по дзюдо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воскресенье, 15 мая пройдет первенство Южно-Сахалинска по дзюдо среди юношей и девушек. Поединки на татами можно будет увидеть в спортивном зале СШОР по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7/1), рассказали ТИА "Острова" в пресс-центр СРОО "Федерация дзюдо и самбо".

- Сильнейших определят в двух возрастных группах: до 13 лет (девочки и мальчики 2010-2011 г.р.) и до 15 лет (юноши и девушки 2008-2009 г.р.), - пояснили в ГБУ «СШ самбо и дзюдо».

Для юных дзюдоистов турнир – это шанс заявить о себе и сделать заявку на попадание в списки сборных команд города и области.

– В первую очередь, это практика для ребят, а еще - возможность побороться с сильными соперниками, увидеться со старыми друзьями и обрести новых, - говорят организаторы.

На 10:00 запланирована торжественная церемония открытия первенства. В 10:15 начнутся схватки дзюдоистов.

Организаторы приглашают любителей дзюдо прийти и поддержать спортсменов. Вход свободный.