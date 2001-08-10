Сахалинские фигуристы завоевали 9 медалей на первенстве Хабаровского края
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Крупные соревнования по фигурному катанию завершились накануне в Хабаровске. Побороться за медали первенства Хабаровского края приехали спортсмены из городов Приморья, а также Южно-Сахалинска и Хабаровска, расказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сахалинскую область на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Кристалл» из островной столицы. Итогом выступления наших спортсменов стало девять призовых мест. Так, по программе первого юношеского разряда золотую медаль завоевала Диана Акулич. В третьем спортивном разряде второе место заняла Дарья Путиленко. В этом же разряде среди мальчиков бронзовым призером стал сахалинец Артем Пак. Выступление в старшей группе по программе третьего спортивного разряда принесло Веронике Гениатовой третье призовое место.
Золотым призером в третьем юношеском разряде в младшей группе стала Василиса Прокопьева. Во втором юношеском два золота завоевали Мария Коркина и Михаил Маслов.
Выступление в третьем юношеском разряде в старшей группе принесло Элине Гениатовой серебряную медаль. В этом же разряде в старшей группе второе место завоевал Николай Перебейносов.
Спортсмены занимаются под руководством тренеров Елены Серковской, Алексея Ким, Анны Шульга и Ольги Лысенковой.
После завершения соревнований юных спортсменов ждал сюрприз. В Хабаровск с двухдневным визитом приехала команда тренеров сборной России по фигурному катанию, в числе которой олимпийская чемпионка Алина Загитова.
- Алина Загитова вместе с бригадой тренеров группы Этери Тутберидзе провели мастер-классы для детей и тренеров. Некоторые наши спортсмены также стали участниками занятий. Приезд звезд фигурного катания – мощная мотивация и стимул для ребят для развития и дальнейших тренировок, - говорит тренер Елена Серковская.
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